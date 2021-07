Papa Francesco operato: le sue condizioni ed i risultati degli esami (Di mercoledì 7 luglio 2021) Papa Francesco ancora ricoverato dopo l’operazione chirurgica cui è stato sottoposto: le ultime sulla salute del Pontefice L’opinione pubblica segue con grande attenzione, negli ultimi giorni, le condizioni di salute… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 luglio 2021)ancora ricoverato dopo l’operazione chirurgica cui è stato sottoposto: le ultime sulla salute del Pontefice L’opinione pubblica segue con grande attenzione, negli ultimi giorni, ledi salute… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vaticannews_it : #6luglio #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte e stamattina ha letto alcuni quotidiani. Buoni gli esami… - vaticannews_it : #7luglio #PapaFrancesco: grazie per i tanti messaggi e per le preghiere - vaticannews_it : #7luglio L’esame istologico conferma la diverticolite. #PapaFrancesco “è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto… - FilomenaGallo55 : RT @AGisotti: #PapaFrancesco via @Twitter: grazie per i tanti messaggi e per le preghiere - Vatican News @Pontifex_it - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL SOCIAL ???? Vota, RT e fai votare la/il MIGLIORE INFLUENCER di tutti i tempi QUARTI DI FIN… -