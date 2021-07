Papa Francesco operato | le sue condizioni ed i risultati degli esami

Advertising

vaticannews_it : #6luglio #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte e stamattina ha letto alcuni quotidiani. Buoni gli esami… - vaticannews_it : #7luglio L’esame istologico conferma la diverticolite. #PapaFrancesco “è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto… - virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TV2000it : 'Papa Francesco. La mia idea di arte' un viaggio nella galleria d'arte ideale del Pontefice. Documentario diretto d… - Roberta15760111 : @Pontifex_it Tanti affettuosi auguri di pronta guarigione, caro Papa Francesco!! Le siamo vicini con il pensiero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Nella foto Reuters: il presidente haitiano Jovenel Moïse e sua moglie Martine in udienza privata conin Vaticano il 26 gennaio 2018 ) Non c'è pace per Haiti, Paese martoriato dell'America centrale, il Paese più povero delle Americhe e uno dei più poveri del mondo. Nella notte tra ...Terza notte trascorsa al Policlinico Gemelli per. Prosegue il decorso positivo dopo l'operazione al colon per la stenosi diverticolare. Fonti ospedaliere raccontano di una situazione ...E molti vogliono sapere delle sue condizioni. Le condizioni del Papa. Papa Francesco è stato ricoverato ed operato domenica scorsa e, da allora, il suo decorso post operatorio procede normalmente, con ...(Nella foto Reuters: il presidente haitiano Jovenel Moïse e sua moglie Martine in udienza privata con papa Francesco in Vaticano il 26 gennaio 2018) Non c’è pace per Haiti, Paese martoriato ...