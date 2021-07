Papa Francesco operato | come sta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Il decorso post-rio di Sua Santitàcontinua a essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente e ha sospeso la terapia infusionale”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano bollettino sulla salute del Pontefice, ricoverato da domenica al Gemelli per un intervento ai diverticoli. “L’esame istologico definitivo – spiega Bruni – ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante”. “è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed ...

"I l decorso post - operatorio di Sua Santitàcontinua ad essere regolare e soddisfacente . Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia ...L'iniziativa di preghiera è ispirata dalle parole di, pronunciate nelle domeniche del 13 giugno e del 20 giugno, durante la preghiera dell'Angelus, che ci richiamano a guardare con ...Il bollettino sulle condizioni di Papa Francesco, dopo la terza notte e al quarto giorno di ricovero al Gemelli, conferma la diagnosi iniziale, e questa «conferma» è la cosa più importante: per prassi ...Così come amare, pure dialogare spinge a fare i conti con la realtà mettendo a rischio le nostre sicurezze ed esponendoci alle delusioni. Richiede ascolto, pretende impegno e non fa stare tranquilli ...