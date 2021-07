Organici ATA 2021 22 | dall’8 luglio aperte funzioni per adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto In arrivo nota

Advertising

orizzontescuola : Organici ATA 2021/22, dall’8 luglio aperte funzioni per adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Organici ATA

Orizzonte Scuola

La circolare sugliper l'anno scolastico 2021/22 riporta infatti " In occasione della ...anche sulla base delle ulteriori risorse che verranno rese disponibili ." Il personaledovrà ......per migliorare il rapporto numerico tra alunni e personale scolastico, sia per ragioni di sicurezza che per le ricadute sulla didattica; l'attivazione dei profili AS e C del personalee ...E’ un giudizio negativo quello espresso dalla Uil scuola nel corso dell’incontro convocato dal Ministero dell’Istruzione su tutta la materia degli organici del personale docente, educativo, ATA e di ...Già da alcuni giorni si parla del ritorno dell'organico aggiuntivo covid in vista del ritorno a scuola a settembre. Anche considerando gli sviluppi dell'epidemia e delle prime indicazioni che vorrebbe ...