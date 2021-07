"Ora vediamo che cosa accadrà con la Lega". Asse Salvini-Renzi (vista Colle): Ddl Zan, solo l'inizio: quadro ribaltato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Agli analisti politici è ormai sempre più chiaro che l'improvviso cambio di opinione sul ddl Zan per Matteo Renzi possa portare a nuovi accordi su altre questioni politiche sempre con la Lega e anche col centrodestra. Lo stesso Renzi, in una intervista a Repubblica, ha annunciato di cercare un accordo con il centrodestra per un nome comune come prossimo Presidente della Repubblica, quando scadrà il settennato di Sergio Mattarella. Di questo parere è anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. "cosa nascerà lo si vedrà. Nel senso che stiamo in un governo tutti quanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Agli analisti politici è ormai sempre più chiaro che l'improvviso cambio di opinione sul ddl Zan per Matteopossa portare a nuovi accordi su altre questioni politiche sempre con lae anche col centrodestra. Lo stesso, in una intera Repubblica, ha annunciato di cercare un accordo con il centrodestra per un nome comune come prossimo Presidente della Repubblica, quando scadrà il settennato di Sergio Mattarella. Di questo parere è anche Riccardo Molinari, capogruppo dellaalla Camera. "nascerà lo si vedrà. Nel senso che stiamo in un governo tutti quanti ...

Advertising

AlbertoBagnai : Pensa quanti bei banner pronti per attaccarci hanno seguito la traiettoria del ??. Sarà per un’altra volta. Partite… - goldxndaylight : fede chiesa scorpione, ditelo ancora che siamo i peggiori forza vediamo chi osa ora - biiebsmile : @donvaster91 Mi hanno inviato più test e nel foglio dell’ordine non hanno inserito i test to release e ho paura che… - laboescapes : RT @EleonoraSalvato: Prendetevi 10 minuti per ascoltare l'intervista allo scrittore @maxlobe3 . 'Cosa vediamo quando parliamo di dittatura?… - theafrologist : RT @EleonoraSalvato: Prendetevi 10 minuti per ascoltare l'intervista allo scrittore @maxlobe3 . 'Cosa vediamo quando parliamo di dittatura?… -