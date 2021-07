(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CircularBidCo sulle azioni, risulta che oggi, 7 luglio 2021, sono state presentate 1.213.319 richieste di. Complessivamente le richieste disono a 11.655.276, pari al 51,8% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 14 giugno 2021, terminerà il prossimo 9 luglio 2021, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 6 e 7 luglio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Advertising

DividendProfit : OPA Sicit, adesioni oltre il 51% - VeneziePost : #Sicit: il veicolo Circular BidCo, aggiorna la propria offerta a 16,8 euro cum #dividendo, offrendo un premio dell’… - DividendProfit : OPA Sicit, adesioni al 46,5% - Gioia_13 : RT @ansa_economia: Borsa: Milano debole (-0,17%), giù Tim, in luce Saipem. Spread sotto quota 101 euro, corre Sicit con rilancio Opa #ANSA… - DividendProfit : OPA Sicit, adesioni al 46,5% -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Sicit

Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria totalitaria promossa da CircularBidCo sulle azioni, risulta che oggi, 7 luglio 2021, sono state presentate 1.213.319 richieste di adesioni. Complessivamente le richieste di ...In corso l'offerta pubblica di acquisto () volontaria totalitaria promossa da Circular BidCo sulle azioniGroup . L'operazione terminerà il 9 luglio 2021. In corso l'offerta pubblica di ...(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CircularBidCo sulle azioni Sicit, risulta che oggi, 7 luglio 2021, sono state presentate 1.213.319 ...Fari puntati inoltre sui titoli oggetto di opa: in particolare Sicit, dopo che il fondo NB Renaissance ha alzato il prezzo di opa da 15,45 a 16,8 euro per azione, con proroga a venerdì 9 luglio.