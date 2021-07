Omofobia: Zan, ‘se non ci occupiamo di problemi Paese è per ostruzionismo Lega’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Se la Lega la smettesse di fare ostruzionismo e di allungare i tempi la cosiddetta legge Zan sarebbe già stata approvata da tempo e ci staremmo ora occupando di altro. Invece loro continuano a fare ostruzionismo per cercare di affossare la legge, allungano i tempi e questo ovviamente va a discapito di un Paese”. Lo ha affermato Alessandro Zan, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Se la Lega la smettesse di faree di allungare i tempi la cosiddetta legge Zan sarebbe già stata approvata da tempo e ci staremmo ora occupando di altro. Invece loro continuano a fareper cercare di affossare la legge, allungano i tempi e questo ovviamente va a discapito di un”. Lo ha affermato Alessandro Zan, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Visto dal Pd, il film del ddl Zan rischia di somigliare pericolosamente al passaggio che ha portato alla fine del g… - marcodimaio : Appellarsi ai partiti perché non ci siano voti segreti al Senato sul #ddlZan è un esercizio retorico, perché tutti… - davidefaraone : Spiegami perché “o fondati sull'omofobia o sulla transfobia” escluderebbe qualcuno. L’abbiamo copiata dalla propost… - bizcommunityit : Ddl Zan, guerra aperta tra Fedez-Chiara Ferragni e Matteo Renzi: la vergogna sulla testa degli italiani - adrianobusolin : RT @CasaPoundItalia: I militanti di #CasaPound arrivati in corteo in piazza per manifestare contro il Ddl Zan,la cui calendarizzazione si s… -