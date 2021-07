Omofobia | Renzi | ' legge su diritti civili c' è perchè ho messo fiducia e per voti destra'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Unasuiin questo Paese c'è perché io hola. L'ho fatta prendendo idelladi Alfano e Verdini, perché senza di loro non ci sarebbero stati i numeri. Di Maio e i Cinque Stelle, infatti, come al solito, all'ultimo minuto si tirarono indietro". Lo scrive Matteonella sua ultime enews. "La Lega ha fatto ieri con il senatore Ostellari una proposta che la fa uscire dall'ostruzionismo: è un punto di partenza sul quale si può lavorare e trovare un accordo. Come pure l'accordo è a ...

La cosa singolare è che Fedez pensi che sia lecito parlare dima non con. D'altro canto sono felice che ora Fedez difenda le persone Lgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha ..."Mentre fioccano le accuse contro, paragonato ad Orban, e in tanti dispensano lezioni su ... magari in relazione a quello della "", che è poi, in via indiretta, uno dei grandi punti ...Di Maio e i Cinque Stelle, infatti, come al solito, all'ultimo minuto si tirarono indietro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. Pubblicità "La Lega ha fatto ieri con il senatore Ostellari ...Roma, 7 lug "Noi siamo sotto attacco da parte degli influencer, come Chiara Ferragni, che dice: “cari politici fate schifo”, con un messaggio imbarazzante per s ...