Omofobia | Castagnetti | ' da cambiare parti sbagliate Ddl Zan ma braccio di ferro è su altro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Non so se sui voti segreti al DDL Zan abbia ragione @matteorenzi o #Pombeni che è convinto che si compenseranno. So però che vi sono alcune(leggere @StefanoFassina)che andrebbero cambiate. E so che non avverrà perché ildiriguarda. Ahinoi!". Lo scrive su Twitter Pier Luigi