Omofobia | Bonino | ‘solo discussione politica e nessuna parola su diritti persone’

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “In sette mesi si poteva chiudere in commissione. Ma c’è una cosa ben più grave da quello che ho potuto constatare in Aula, che è l’unico momento in cui ho potuto assistere ad un dibattito. In due ore dinon c’è stato nessuno che si sia occupato di parlare deidelle persone. Soltanto qualcuno ha parlato degli omosessuali, ma così, di passaggio”. Lo dice Emma, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, a proposito del ddl Zan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto una che non è di Italia viva e che ha qualche esperienza politica e parlamentare, e che si chiama Emma: "Allungare il percorso non sarebbe una cosa perfetta ma sarebbe ancora ...La conferma indirettamente Emma: "Chi fa i calcoli deve essere sicuro dei voti al senato: un ... il contrasto alla discriminazione e alla violenza sarà per motivi "fondati sull'o sulla ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “In sette mesi si poteva chiudere in commissione. Ma c’è una cosa ben più grave da quello che ho potuto constatare in Aula, che è l’unico momento in cui ho potuto assistere ...Nei suoi momenti di maggiore difficoltà, la sinistra ha bisogno di additare al suo elettorato un target per dare un senso alla propria storia. Ed è così che pensa di riuscire, per contrasto, a definir ...