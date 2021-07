Olimpiadi Tokyo 2021, Basket: Marco Spissu, scheda e palmares (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nome: Marco Cognome: Spissu Luogo e data di nascita: Sassari, 5 febbraio 1995 Disciplina: Basket palmares: Argento ai Giochi del Mediterraneo 2018 (nel 3×3), 1 FIBA Europe Cup (Sassari, 2018-2019), 1 Supercoppa Italiana (Sassari, 2019) Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: di squadra, fare da mina vagante. Individualmente, trovare una condizione fisica migliore di quella che, per infortunio, non è riuscito ad avere al Preolimpico. Credit: Ciamillo Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Sassari, 5 febbraio 1995 Disciplina:: Argento ai Giochi del Mediterraneo 2018 (nel 3×3), 1 FIBA Europe Cup (Sassari, 2018-2019), 1 Supercoppa Italiana (Sassari, 2019) Precedenti alle: Esordiente Obiettivo a: di squadra, fare da mina vagante. Individualmente, trovare una condizione fisica migliore di quella che, per infortunio, non è riuscito ad avere al Preolimpico. Credit: Ciamillo

