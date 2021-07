Olanda: giornalista ferito è grave, tre arresti (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' in condizioni molto gravi Peter R De Vries, il giornalista anti - crimine colpito ieri sera ad Amsterdam in un agguato con tre colpi di pistola alla testa. "Sta combattendo per la sua vita", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' in condizioni molto gravi Peter R De Vries, ilanti - crimine colpito ieri sera ad Amsterdam in un agguato con tre colpi di pistola alla testa. "Sta combattendo per la sua vita", ha ...

