Olanda | agguato in pieno centro ad Amsterdam al giornalista De Vries

agguato ad Amsterdam contro il giornalista Peter R. de Vries, gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, in pieno centro, e ricoverato in condizioni gravi. Il giornalista aveva partecipato a un programma televisivo di cui è ospite abituale. La polizia starebbe cercando un sospetto che indossa una giacca verde scuro. Nel 2019 De Vries aveva annunciato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari della Giustizia di essere sulla 'lista nera' di un criminale latitante.

