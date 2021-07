OFB | terzo concerto al teatro Romano | c’è ‘Le quattro stagioni’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo della serata conclusiva del festival BCT – Benevento Cinema e Televisione, è tempo per l’OFB di cimentarsi in un’altra consolidata progettualità artistica che, insieme alla compagnia di danza Balletto di Benevento, porta innanzi annualmente proponendo eventi di grande fascino all’insegna del connubio musica e danza. Il giorno 11 luglio 2021 presso ildi Benevento, alle ore 19.00 è la volta de “Lestagioni”,evento in cartellone per l’anno 2021. Uncostruito sul concetto di musica a programma, avente come fulcro l’esecuzione ...