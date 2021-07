“Odio le piste ciclabili e la movida” | il programma di Vittorio Feltri candidato alle elezioni comunali di Milano

Advertising

Eleonor22849454 : Non è possibile che io la mattina mi ammazzo per pulire casa alla perfezione poi arriva mio padre e sporca il bagno… -

Ultime Notizie dalla rete : Odio piste

La Repubblica

Leciclabili hanno paralizzato la città. Le zanzare a rotelle, i monopattini, sono dei mostri,le movide. Razzismo e omofobia sono etichette per scatenare discussioni che non portano a ...Ducati, amore eNel 2019 la Ducati lo ha accontentato, con una moto apparentemente in grado di ... Il calendario gli è stato favorevole, perché la stagione è iniziata su dueche ama: Aragón ...L’inizio di Davies con Go Eleven non è stato facile: il gallese lascerà la Ducati? Era il maggio del 2002 e mi occupavo delle sponsorizzazioni in un’azienda di caschi. Ero in partenza per il Mugello p ...Un fenomeno che dilaga e produce danni perché non ci sono norme precise va contrastato con leggi nuove. Camera e Senato intervengono sui monopattini ...