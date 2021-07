Ocse: “Nel mondo persi 114 milioni di posti di lavoro per la pandemia. Giovani i più colpiti”. Italia recupererà solo a fine 2022 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ Ocse fa i conti dei danni inflitti dalla pandemia al mercato del lavoro dei paesi membri. Dal rapporto sull’occupazione 2021 emerge come tra i 37 paesi membri si siano persi 22 milioni di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione, seppur in lieve calo, rimane in media al 6,3% vale a dire l’1.3% in più rispetto al febbraio 2020. A livello globale la voragine occupazionale è di 114 milioni di impieghi. solo pochi paesi hanno recuperato, o stanno per farlo, i livelli di occupazioni precedenti la pandemia. Tra questi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’fa i conti dei danni inflitti dallaal mercato deldei paesi membri. Dal rapporto sull’occupazione 2021 emerge come tra i 37 paesi membri si siano22didi. Il tasso di disoccupazione, seppur in lieve calo, rimane in media al 6,3% vale a dire l’1.3% in più rispetto al febbraio 2020. A livello globale la voragine occupazionale è di 114di impieghi.pochi paesi hanno recuperato, o stanno per farlo, i livelli di occupazioni precedenti la. Tra questi la ...

In Italia, afferma l'organismo, il tasso di disoccupazione è aumentato da 9,5% nel quarto trimestre 2019 e al 10,5% nel maggio 2021. Nelle prospettive occupazionali Ocse si legge anche che "il tasso di occupazione tornerà al livello pre-crisi solo nel terzo trimestre del 2022".

Ocse:allarme giovani disoccupati Italia

Il tasso di disoccupazione in Italia è passato da 9,5% nel 4° trimestre 2019 a 10,5% nel maggio 2021. Allarme per la disoccupazione giovanile "salita da un livello già molto alto".

Ocse: “Nel mondo persi 114 milioni di posti di lavoro per la pandemia Il Fatto Quotidiano Ocse, emergenza disoccupazione giovanile in Italia L’Ocse lancia l’allarme sulla disoccupazione giovanile in Italia. Per l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel nostro Paese “il tasso di disoccupazione giovanile è salito ...

PIL ITALIA, PREVISIONI IN CRESCITA

La Commissione Ue rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia: il Pil nel 2021 sale a +5% e nel 2022 al 4,2%. Cifre significativamente superiori a quelle della primavera (+4,2 e +4,4%).

