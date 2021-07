OCSE | divieto di licenziamento Italia rallenta adeguamento mercato del lavoro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – “Con l’arrivo della crisi da Covid-19, l’ha adottato un approccio più radicale, vietando tutti i licenziamenti indipendentemente dall’effettivo utilizzo da parte delle imprese degli aiuti per mantenere i posti di. A causa della difficoltà politica di revocarli, tali divieti corrono il rischio di rimanere in vigore troppo a lungo,ndo il necessariodeldele generando un’ondata di licenziamenti una volta rimossi”. Lo afferma l’nell’Employment Outlook, un report che analizza il modo in cui le economie ...

In Italia l'uso della Cassa Integrazione ha raggiunto un picco del 30% nel mese di aprile 2020 , ben al di sopra della mediadel 20%, ed era ancora all'8% a dicembre 2020, l'ultimo mese per cui ...Sono invece esentati dalgli articoli monouso in plastica compostabile "certificata ... Secondo l'ultimo rapporto dell', l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, "solo ...(Teleborsa) - "Con l'arrivo della crisi da Covid-19, l'Italia ha adottato un approccio più radicale, vietando tutti i licenziamenti indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte delle ...Al culmine della crisi causata dalla pandemia, i programmi di mantenimento del lavoro hanno sostenuto circa 60 milioni di posti di lavoro nei Paesi Ocse (il 20% del totale), oltre 10 volte in più risp ...