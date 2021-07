(Di mercoledì 7 luglio 2021)risponde alle esigenze delle famiglie e dei gruppi dinamici offrendo spazio, volume e modularita'. Anche la sicurezza non e' da meno con la struttura della scocca rinforzata, i nuovi ...

Advertising

Italpress : Nuovo Renault Kangoo ottiene 4 stelle Euro NCAP - _autoblog : Renault nuovo progetto Hyvia per la mobilità a idrogeno: immagini ufficiali - renaultitalia : Con 4 stelle ai test Euro NCAP Nuovo Renault Kangoo è tra i migliori della sua categoria, per una maggiore sicurezz… - renaultitalia : Nuovo #Kangoo si aggiudica 4 stelle ai test Euro NCAP basati sul protocollo ancora più rigoroso del 2020 - renaultitalia : Nuovo #Kangoo risponde alle esigenze delle famiglie e dei gruppi dinamici offrendo spazio, volume e modularità. Anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Renault

ConKangoo,offre gli equipaggiamenti di serie piu' recenti per una maggiore sicurezza dei suoi occupanti e di tutti gli utenti della strada. . tvi/com 07 - Lug - 21 18:27 7 luglio 2021... come ha spiegato Arnaud Belloni , Brand Global Chief Marketing Officer di: 'Kangoo è una parte orgogliosa della storia delle invenzioni die il suomodello è all'altezza delle ...La Renault Zoe è l'elettrica usata più venduta negli ultimi due mesi con 358 passaggi di proprietà. La terza generazione del veicolo icona della ...La nuova generazione della segmento B della Losanga è anche full hybrid: una versione che non cambia nulla dell’estetica della Renault Clio Hybrid, la quale mantiene gli interni radicalmente ...