Nuovo Clan dei Casalesi, le mani anche su Giugliano: tredici arresti. In manette i due boss (Di mercoledì 7 luglio 2021) tredici arresti per fermare il Nuovo Clan dei Casalesi. Carabinieri e Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla DDA ha documentato il ritorno della mafia casertano tra le province di Napoli e Caserta. La consorteria criminale aveva anche un obiettivo importante. Cioè stendere la sua influenza alla città di Giugliano, interessata da un vuoto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021)per fermare ildei. Carabinieri e Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla DDA ha documentato il ritorno della mafia casertano tra le province di Napoli e Caserta. La consorteria criminale avevaun obiettivo importante. Cioè stendere la sua influenza alla città di, interessata da un vuoto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

