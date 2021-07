Nuove minacce a Morata, la moglie si sfoga: 'Inaccettabile' (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Non c'è pace per Alvaro Morata , l'attaccante bianconero è finito nuovamente al centro delle aspre critiche dei tifosi. Infatti al numero 7 spagnolo non è stato perdonato il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Non c'è pace per Alvaro, l'attaccante bianconero è finito nuovamente al centro delle aspre critiche dei tifosi. Infatti al numero 7 spagnolo non è stato perdonato il ...

Advertising

sportli26181512 : Nuove minacce a #Morata, la moglie si sfoga: 'Inaccettabile': L'attaccante della Juventus è stato nuovamente preso… - gnanoia : Sanità italiana sotto attacco cyber: ecco come reagire all’emergenza - Slvlombardo : Process Ghosting, così i malware si nascondono agli antivirus... - AlessLongo : Ben il 24% delle strutture sanitarie è stata attaccata durante il covid, secondo un rapporto Sham-Università di Tor… - massy971 : Green Pass: i rischi per la nostra identità digitale, anche in ambito business -