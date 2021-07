Nuova variante resistente ai vaccini, l’allarme di Crisanti: ‘Stiamo creando il terreno per una pericolosa mutazione’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra lockdown, zone rosse, attività chiuse e mesi trascorsi in casa, ora in Italia sembra essere ritornata la normalità. “Sembra”. Perché a quanto pare la guardia ancora non si può abbassare, l’attenzione deve restare massima perché il pericolo delle varianti incombe. E’ allerta per la mutazione Delta, meglio conosciuta come indiana, quella di più facile trasmissibilità e maggiormente contagiosa, quella che nel Regno Unito (e non solo) sta facendo registrare positivi su positivi. Ma se da una parte c’è chi è fiducioso e spera che con la campagna di vaccinazione si possa raggiungere l’immunità, dall’altra ci sono voci fuori dal coro. Come quella di Andrea Crisanti, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra lockdown, zone rosse, attività chiuse e mesi trascorsi in casa, ora in Italia sembra essere ritornata la normalità. “Sembra”. Perché a quanto pare la guardia ancora non si può abbassare, l’attenzione deve restare massima perché il pericolo delle varianti incombe. E’ allerta per la mutazione Delta, meglio conosciuta come indiana, quella di più facile trasmissibilità e maggiormente contagiosa, quella che nel Regno Unito (e non solo) sta facendo registrare positivi su positivi. Ma se da una parte c’è chi è fiducioso e spera che con la campagna di vaccinazione si possa raggiungere l’immunità, dall’altra ci sono voci fuori dal coro. Come quella di Andrea, il ...

