Nuova mail truffa apparentemente inviata dalle banche: non cliccare sul link (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Gentile cliente, siamo lieti di informarvi che abbiamo finalmente stretto una partnership con la Polizia Postale in risposta agli attacchi ai sistemi bancari degli ultimi anni. Il tuo account ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Gentile cliente, siamo lieti di informarvi che abbiamo finalmente stretto una partnership con la Polizia Postale in risposta agli attacchi ai sistemi bancari degli ultimi anni. Il tuo account ...

Viaggi, il green pass diventa un incubo. 'Sono guarito ma non risulta' Non c'è pace però anche per chi è immunizzato, qui la nuova incognita si chiama Green Pass , ... Nè sul cellulare nè sulla mail è arrivato il codice necessario a scaricarla e adesso che tra una ...

Nuova mail truffa apparentemente inviata dalle banche: non cliccare sul link Non è la prima volta che vengono inviate mail o sms che, apparentemente provenienti da una banca (in questo caso IntesaSanpaolo), rimandano in realtà ad una pagina identica a quella dell'istituto di ...

Nuova mail truffa apparentemente inviata dalle banche: non cliccare sul link

Nuova mail truffa apparentemente inviata dalle banche: non cliccare sul link E’ il testo della mail truffa che i cybercriminali stanno inviando a migliaia di utenti in questi giorni e che la Polizia Postale ha pubblicato sul proprio sito proprio per far conoscere il ...

