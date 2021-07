(Di mercoledì 7 luglio 2021) Erano due settimane che non si vedevano temporali come quello che si è abbattuto questo pomeriggio verso le 17 a. Il 22 e il 25 giugno scorso i danni erano stati ingenti, soprattutto ... sul sito.

Advertising

rep_torino : Nubifragio su centro e sud di Torino, raffiche di vento a 70 l'ora: dehors devastati [di Valentina Acordon, Federic… - TetovaOnline : Nubifragio intenso poco fa a Torino in zona Mirafiori Sud - TetovaOnline : Borgo Revel, Torino: L'arrivo dei venti di downburst e del nubifragio - infoitinterno : Nubifragio a Torino, le raffiche di vento danneggiano i dehors. A Pino saltano i tombini - infoitinterno : Torino, nubifragio e raffiche di vento devastano i dehors -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio Torino

Soccorsa dalla polizia nel quartiere Cenisia Redazione - Giugno 28, 2021 Cronaca Ilsudanneggia il cimitero Monumentale Rosa Zagni - Giugno 23, 2021 Palazzo di città Palazzo di ...Soccorsa dalla polizia nel quartiere Cenisia Redazione - Giugno 28, 2021 Cronaca Ilsudanneggia il cimitero Monumentale Rosa Zagni - Giugno 23, 2021 Palazzo di città Palazzo di ...Ma non solo aria meno calda, sembra che siano in arrivo anche molti temporali, nubifragi e persino delle grandinate ... Qualche fenomeno più intenso si è già verificato nella zona di Torino e Cuneo.Il maltempo che ieri ha colpito il Piemonte nord, nel Vercellese ha fatto un disastro. La Regione Piemonte ha attivato le procedure per chiedere lo stato di emergenza. Lo ha annunciato in serata il pr ...