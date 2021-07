Non solo Covid, la Regione Puglia prenota 1,6 mln di vaccini per l'influenza (Di mercoledì 7 luglio 2021) BARI - La Regione Puglia, attraverso l'Asl Bari, ha già prenotato per il prossimo autunno circa 1,6 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali: lo dice l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Quasi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) BARI - La, attraverso l'Asl Bari, ha giàto per il prossimo autunno circa 1,6 milioni di dosi diantli: lo dice l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Quasi ...

CdGherardesca : Ma qualcuno apprezza la classe di Draghi che non fa dirette Facebook o Instagram, non rilascia interviste ogni due… - LucaBizzarri : La morte non solo livella, ma evidenzia gli imbecilli. Per esempio ci sono quelli che quando muore un’artista non d… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - iosonoelle_ : RT @darkagechan: E non importa se la carrd l'avete solo trovata in giro, una cazzata simile non andava condivisa perché se la condividete e… - iosonoelle_ : RT @darkagechan: Altro che pannaself oreoself squirtself e altre cazzate simili Ma vi sentite? Ma vi rendete conto che è una mancanza di ri… -