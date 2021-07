“Non faccio la foglia di fico di tesi assurde”. La Russa al vetriolo a “L’Aria che tira” sul ddl Zan (video) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Più che giustificato lo sfogo del senatore Ignazio La Russa che perde la pazienza con il conduttore de L’Aria che tira. Si parla del Ddl Zan ed effettivamente la “tesi” del programma attraverso gli ospiti è unilaterale: il testo va approvato senza se e senza ma. Omettendo gli aspetti controversi -Articoli 1,4 e7– che riguardano l’identità di genere, le minoranze da tutelare, la libertà di opinione, soprattutto. Si scaldano gli animi ad un certo punto con Francesco Magnani. Nel salotto di La7, nella puntata del 7 luglio, la firma del Corriere della Sera Meli parla a più riprese e a lungo; esprime tutta la propria ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Più che giustificato lo sfogo del senatore Ignazio Lache perde la pazienza con il conduttore deche. Si parla del Ddl Zan ed effettivamente la “” del programma attraverso gli ospiti è unilaterale: il testo va approvato senza se e senza ma. Omettendo gli aspetti controversi -Articoli 1,4 e7– che riguardano l’identità di genere, le minoranze da tutelare, la libertà di opinione, soprattutto. Si scaldano gli animi ad un certo punto con Francesco Magnani. Nel salotto di La7, nella puntata del 7 luglio, la firma del Corriere della Sera Meli parla a più riprese e a lungo; esprime tutta la propria ...

