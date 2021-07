No, la figlia di Belen Rodriguez ed Antonino non si chiamerà Luna Marie: spunta il ‘dettaglio’ (Di giovedì 8 luglio 2021) che non passa inosservato. che non passa inosservato. (Fonte Instagram)Ormai manca davvero pochissimo! Sembra essere tutto pronto per la nascita della secondogenita di Belen Rodriguez, che diventerà presto mamma bis. La piccola è figlia di Antonino Spinalbese, il giovane parrucchiere che le ha rubato il cuore. Sarà la prima figlia per lui, che non vede l’ora di tenere tra le sue braccia la bambina. Che non si chiamerà Luna Marie! LEGGI ANCHE —->Chi è la cognata di Belen Rodriguez: sorella di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) che non passa inosservato. che non passa inosservato. (Fonte Instagram)Ormai manca davvero pochissimo! Sembra essere tutto pronto per la nascita della secondogenita di, che diventerà presto mamma bis. La piccola èdiSpinalbese, il giovane parrucchiere che le ha rubato il cuore. Sarà la primaper lui, che non vede l’ora di tenere tra le sue braccia la bambina. Che non si! LEGGI ANCHE —->Chi è la cognata di: sorella di ...

Advertising

zazoomblog : No la figlia di Belen Rodriguez ed Antonino non si chiamerà Luna Marie: spunta il ‘dettaglio’ - #figlia #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì è nata? Il video indizio/ 'Ha calciato un rigore per Italia-Spagna' - infoitcultura : Belen cambia il nome alla figlia: ecco come si chiamerà - piumigliore1 : Belen cambia il nome alla figlia: ecco come si chiamerà - paolo3vx : RT @Gazzettino: Belen cambia il nome alla figlia: ecco come si chiamerà -