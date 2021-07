Nintendo Cafè 84, la caffetteria segreta che funge da museo è ora aperta al pubblico (Di mercoledì 7 luglio 2021) Toru Hashimoto è stato un ex dipendente di Nintendo che ha fondato una caffetteria in Giappone. Questo luogo, oltre a ospitare oggetti rari del passato di Nintendo, è servito anche da ritrovo per alcuni dei più grandi nomi dello sviluppo di videogiochi giapponesi. La verità è che 84 è un sito "strano", perché sebbene le prenotazioni pubbliche siano ora consentite, l'indirizzo rimane completamente sconosciuto al di là dei "dintorni di Shibuya". Questa particolarità accadeva già anche quando il posto era riservato ai dipendenti Nintendo, che prima dovevano risolvere un puzzle o un minigioco di qualche tipo per trovare la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Toru Hashimoto è stato un ex dipendente diche ha fondato unain Giappone. Questo luogo, oltre a ospitare oggetti rari del passato di, è servito anche da ritrovo per alcuni dei più grandi nomi dello sviluppo di videogiochi giapponesi. La verità è che 84 è un sito "strano", perché sebbene le prenotazioni pubbliche siano ora consentite, l'indirizzo rimane completamente sconosciuto al di là dei "dintorni di Shibuya". Questa particolarità accadeva già anche quando il posto era riservato ai dipendenti, che prima dovevano risolvere un puzzle o un minigioco di qualche tipo per trovare la ...

Advertising

Eurogamer_it : In Giappone la caffetteria segreta #Nintendo 84 è ora aperta al pubblico. - digitalia_bc : - Kolorenji : RT @EarthBoundCafe: ?? ArtBound il contest artistico dell'EarthBound Cafè questo mese raddoppia! #EarthBound o #Zelda ? Per il regolamento… - KnotKeys : RT @EarthBoundCafe: ?? ArtBound il contest artistico dell'EarthBound Cafè questo mese raddoppia! #EarthBound o #Zelda ? Per il regolamento… - EarthBoundCafe : ?? ArtBound il contest artistico dell'EarthBound Cafè questo mese raddoppia! #EarthBound o #Zelda ? Per il regolame… -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Cafè Migliori videogiochi di breve durata | Luglio 2021 Pikuniku - Migliori videogiochi di breve durata Piattaforma : PC, Nintendo Switch. Il gioco in breve : un puzzle adventure dai toni surreali in cui è possibile impersonare uno strano puntino rosso ...

Fatal Twelve: annunciata la data d'uscita ufficiale per Nintendo Switch Tags Aiueo Kompany fatal twelve Nintendo Switch

Mario Party Superstars, mostrato un fantastico trailer al Nintendo Direct! Gametimers Pikuniku - Migliori videogiochi di breve durata Piattaforma : PC,Switch. Il gioco in breve : un puzzle adventure dai toni surreali in cui è possibile impersonare uno strano puntino rosso ...Tags Aiueo Kompany fatal twelveSwitch