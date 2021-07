Nicolò Barella | avete mai visto sua moglie Federica? E’ bellissima | le foto insieme vi lasceranno senza parole

(Di mercoledì 7 luglio 2021)maisua? Gli scattisono meravigliosi, e lei èmailadi? (fonte getty)Calciatore italiano, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana,, in questi Europei 2020, ci sta dando grande soddisfazione. Le sue imprese stanno facendo sognare i tifosi. Giovanissimo, classe 1997, forse, non tutti sanno che, da ben tre anni è ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 31' ?? GOOOL! #BARELLA!!! ???????? #BelgioItalia 0?-1? Un siluro che trafigge Courtois! Nicolò ci porta… - Vivo_Azzurro : ???????????????? ?????????????? ?? Consegna speciale per Nicolò #Barella?? Video integrale ???? - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Nicolò #Barella #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 - tpwkalwayssss : RT @unanoiasinistra: l’italia è una repubblica fondata su ciro immobile e nicolò barella ???????? #ItaliaSpagna - Marilisa190906 : RT @unanoiasinistra: l’italia è una repubblica fondata su ciro immobile e nicolò barella ???????? #ItaliaSpagna -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Barella

La partita inizia subito bene per gli uomini di Roberto Mancini, che ci provano subito con, ma il centrocampista dell'Inter in fuorigioco. Neanche il tempo di realizzare, però, e sono ...La partita inizia subito bene per gli uomini di Roberto Mancini, che ci provano subito con, ma il centrocampista dell'Inter in fuorigioco. Neanche il tempo di realizzare, però, e sono ...