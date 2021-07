New York, il candidato sindaco dei democratici è l’ex poliziotto Eric Adams (Di mercoledì 7 luglio 2021) Eric Adams ha vinto le primarie democratiche per il sindaco di New York. Lo ha annunciato Associated Press a più di due settimane dalla fine delle votazioni. Dopo la pubblicazione nella serata di ieri di nuovi risultati dal voto per corrispondenza, il vantaggio dell’ex capitano della polizia afroamEricano sugli altri contendenti è arrivato a poco più dell’1 percento, con una differenza di di 8.426 voti su Kathryn Garcia. “Anche se restano dei voti da contare, il risultato è chiaro: una coalizione storica, diversa, che attraversa i cinque borough e guidata da cittadini della classe ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha vinto le primarie democratiche per ildi New. Lo ha annunciato Associated Press a più di due settimane dalla fine delle votazioni. Dopo la pubblicazione nella serata di ieri di nuovi risultati dal voto per corrispondenza, il vantaggio delcapitano della polizia afroamano sugli altri contendenti è arrivato a poco più dell’1 percento, con una differenza di di 8.426 voti su Kathryn Garcia. “Anche se restano dei voti da contare, il risultato è chiaro: una coalizione storica, diversa, che attraversa i cinque borough e guidata da cittadini della classe ...

Ultime Notizie dalla rete : New York E' nata la figlia di Mirco, il web designer ucciso da un'auto a New York lo scorso novembre ARQUÀ POLESINE - Un po' di gioia, dopo tante lacrime è giunta ai famigliari di Mirco Pasqualini , il 45enne web designer originario di Lendinara , morto a novembre 2020 a New York , . La moglie Gina Smith ha dato alla luce lunedì, una bambina, chiamata Mirca , in omaggio e in ricordo al padre Mirco. Un fiocco rosa che ha di sicuro fatto molto piacere alla mamma ...

Borse, l'avvio sarà positivo? Focus sui titoli del settore petrolifero , dopo che a New York il prezzo del greggio (future con scadenza ad agosto 2021) è sceso a 73,5 dollari al barile. All'AIM Italia restano sotto i riflettori ...

Troppe sparatorie a New York, il governatore Cuomo dichiara lo 'stato d'emergenza' La Repubblica Paul inarrestabile, i Suns partono bene nelle Finals Nba NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un Chris Paul inarrestabile trascina i Suns in gara-1 della finale Nba contro i Bucks. Phoenix comanda la sfida già dai primi minuti e il 36enne play, alla prima ...

Il prefabbricato di Musk. "Vivo in 40 metri quadri" Se Elon Musk, 50 anni, (nella foto) ha venduto tutte le case di sua proprietà in California e a New York per quasi 450 milioni di dollari per decidere di vivere in affitto in una casetta di 40 metri ...

