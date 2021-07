Advertising

histoniumnet : Nazionali a Savona, nel nuoto sincronizzato brilla Vanessa Cappellone - toni08061963 : @borghi_claudio Non scopriamo oggi che il nostro presidente della repubblica, è il primo sabotatore della costituzi… - SvSport1 : Pallanuoto. La Rari Nantes Savona vince l titolo regionale Under 20, da giovedì scattano le semifinali nazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionali Savona

Zonalocale

"La gara diè stata un susseguirsi di emozioni " spiega il tecnico Manuela Simeoni " sia io che Francesca Di Chiacchio siamo orgogliose di quanto fatto, sia in Liguria ma in generale durante ......da Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio - si legge in un comunicato della società sportiva - si impone agli onori della cronaca in occasione del campionato estivo categoria ragazze didove ...Continua a collezionare successi Vanessa Cappellone, portacolori dell'H2O Sport che, dopo le splendide performance ottenute in campo regionale, si distingue anche in quello nazionale. Le ultime confer ...Savona. Incidente questa mattina, intorno alle 8, in via Pietro Paleocapa a Savona. Ad essere coinvolte un’auto e uno scooter. Ancora non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, ad avere la peggio è ...