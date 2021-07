(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, annuncia una importante novità in tema di servizi offerti in particolare per i percettori die per chi li assume come apprendisti. I lavoratori che beneficiano della, infatti, possono essere assunti,alcundi età, tramite il contratto die in questo caso sono previste le stessetipiche del contratto di. Due sole le eccezioni e riguardano la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Naspi e apprendistato professionalizzante senza limite di età: Confesercenti illustra le agevolazioni **… - moneypuntoit : ?? NASpI e apprendistato: quando spetta? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Naspi apprendistato

Money.it

I datori di lavoro che assumono con contratto didi primo livello sono inoltre esonerati dal versamento della contribuzione di finanziamento dellae del contributo di ......dei termini delle domande di integrazione salariale Covid 3 Esonero contributivo per...per l'assunzione di donne 42 Esonero contributivo per aziende che non richiedono la Cig 43a ...Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, annuncia una importante novità in tema di servizi offerti in particolare per i percettori di Naspi e per chi li assume c ...Spetta la NASpI anche in caso d'interruzione del contratto di apprendistato. Ma per gli apprendisti ci sono degli aspetti da chiarire.