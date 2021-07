Napoli, rifiutata offerta da 40 milioni del Psg per Koulibaly (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Napoli, nei giorni scorsi, ha rifiutato un’offerta da 40 milioni di euro del Psg per Kalidou Koulibaly. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno, che ricorda la politica di riduzione dei costi voluta dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo, rispedita al mittente l’offerta dei parigini, che hanno poi virato su Sergio Ramosa, il futuro del centrale senegalese rimane comunque incerto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il, nei giorni scorsi, ha rifiutato un’da 40di euro del Psg per Kalidou. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno, che ricorda la politica di riduzione dei costi voluta dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo, rispedita al mittente l’dei parigini, che hanno poi virato su Sergio Ramosa, il futuro del centrale senegalese rimane comunque incerto. SportFace.

