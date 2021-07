Napoli, ok dal centrodestra al candidato sindaco Maresca. Manfredi: “Già si sapeva, naturale lo fosse” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Abbiamo avuto il primo elemento di chiarezza su Maresca. Mi sembrava quasi naturale che fosse un candidato di centrodestra, adesso sappiamo una cosa che già sapevano prima. Ora è diventata una cosa ufficiale“. Così Gaetano Manfredi, candidato sindaco per il centrosinistra e M5s, dopo il via libera del centrodestra per l’appoggio all’ex pm nella corsa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Abbiamo avuto il primo elemento di chiarezza su. Mi sembrava quasicheundi, adesso sappiamo una cosa che giàno prima. Ora è diventata una cosa ufficiale“. Così Gaetanoper il centrosinistra e M5s, dopo il via libera delper l’appoggio all’ex pm nella corsa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - VittorioSgarbi : Nicola Frangione è l’eroe del giorno. Non perchè si è affacciato a torso nudo dal balcone di casa sua, ma per le co… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Lo stato del 5G in Italia, Napoli al top) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - KanonGemini_ : @MarcelloLhippy @NonSoloJuve E certo, me lo immagino proprio Paratici strapparlo ad un club come il #Chelsea ( che… - Marco22077002 : @Djnc78 Voglio conoscerti dal vivo. Secondo me sei un troll. Non può esistere uno di Napoli come te. O per lo meno,… -