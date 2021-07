Napoli, Maksimovic vuole solo gli azzurri: respinte richieste da Premier e Liga (Di giovedì 8 luglio 2021) Nikola Maksimovic è da considerarsi svincolato dal 30 giugno. In quella data infatti il contratto che lo legava al Napoli è giunto al termine, permettendo quindi al calciatore di diventare un parametro zero. Questa situazione però non piace affatto al difensore serbo, che in cuor suo vorrebbe ricomporre i rapporti con il club partenopeo. Nikola L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Nikolaè da considerarsi svincolato dal 30 giugno. In quella data infatti il contratto che lo legava alè giunto al termine, permettendo quindi al calciatore di diventare un parametro zero. Questa situazione però non piace affatto al difensore serbo, che in cuor suo vorrebbe ricomporre i rapporti con il club partenopeo. Nikola L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - 96O14x0xAs2ZBPA : RT @SSCNapoli_FL: ?? | Nikola Maksimovic ha già detto no a un paio di proposte tra la Spagna e l’Inghilterra, vorrebbe tanto che si ricompon… - fnapolisempre83 : @mick_napoli_ Meglio Maksimovic, via i falsi invalidi di Ponticelli e Barra.. - NCN_it : #MAKSIMOVIC RIFIUTA TUTTE LE ALTRE OFFERTE: VUOLE SOLO IL #NAPOLI - EuropaCalcio : #Mercato #Napoli #Maksimovic, l’ex Toro vuole solo continuare in azzurro #europacalcio -