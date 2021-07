Napoli, Koulibaly è il mistero dell'estate (Di mercoledì 7 luglio 2021) Che aria tira sul K2? Perché ora che quel venticello che spira intorno al mercato andrà ingrossandosi, sarà inevitabile uscire dagli equivoci e dirsi - con il Napoli - una volta e per sempre la verità,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Che aria tira sul K2? Perché ora che quel venticello che spira intorno al mercato andrà ingrossandosi, sarà inevitabile uscire dagli equivoci e dirsi - con il- una volta e per sempre la verità,...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, Koulibaly è il mistero dell’estate: Il contratto del difensore centrale senegalese scadrà a giugno 2023. In… - ilnapolionline : Napoli-Koulibaly, previsto il blitz in città del suo manager - - SiamoPartenopei : Futuro Koulibaly, CorSport: il Napoli non vuole svenderlo, De Laurentiis ha fissato il prezzo per darlo via ma c'è… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'Napoli, Koulibaly cerca una strada' - SiamoPartenopei : Senesi del Feyenoord è tra gli obiettivi di Giuntoli da un bel po'! CorSport: il Napoli perlustra l'Europa per il p… -