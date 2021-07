Napoli, anche il Liverpool pensa a Zielinski per sostituire Wijnaldum (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il Manchester City, anche il Liverpool vorrebbe portare in Premier League Zielinski. Il Napoli ci pensa Dopo un’annata non semplice, il Liverpool è a caccia di nomi sul mercato per operare una rifondazione dopo la stagione complicata vissuta quest’anno. Con la partenza di Georginio Wijnaldum, Klopp avrebbe individuato in Piotr Zielinski la pedina giusta per rimpiazzare il talento dell’olandese ora al Paris Saint Germain. Adesso il Napoli ci pensa, con De Laurentiis che vorrebbe alzare l’asta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il Mster City,ilvorrebbe portare in Premier League. IlciDopo un’annata non semplice, ilè a caccia di nomi sul mercato per operare una rifondazione dopo la stagione complicata vissuta quest’anno. Con la partenza di Georginio, Klopp avrebbe individuato in Piotrla pedina giusta per rimpiazzare il talento dell’olandese ora al Paris Saint Germain. Adesso ilci, con De Laurentiis che vorrebbe alzare l’asta ...

