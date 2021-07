Napoli, al via i Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto per disabili (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli ancora una volta i campioni del nuoto Paralimpico. Si terranno infatti sabato 10 e domenica 11 luglio prossimi presso la Piscina “Scandone” di Napoli, organizzati dal settore nuoto del Centro Sportivo Portici, i Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto Paralimpico che quest’anno saranno disputati, per la prima volta, assieme al Campionato Italiano Società. Finalmente dopo la pausa forzata della pandemia, 52 società di nuoto e 230 atleti provenienti da tutta la Penisola, tra i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAancora una volta i campioni delParalimpico. Si terranno infatti sabato 10 e domenica 11 luglio prossimi presso la Piscina “Scandone” di, organizzati dal settoredel Centro Sportivo Portici, idiParalimpico che quest’anno saranno disputati, per la prima volta, assieme al Campionato Italiano Società. Finalmente dopo la pausa forzata della pandemia, 52 società die 230 atleti provenienti da tutta la Penisola, tra i ...

