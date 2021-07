Naomi Watts nei panni di Lady Diana, il talento su una “nave che affonda” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se “pesante è il capo che porta la corona”, immaginate quanto possa essere pesante il capo di chi interpreta il capo che avrebbe potuto portare la corona. E non un capo qualsiasi, stiamo parlando del capo della principessa del popolo, Lady Diana Spencer, interpretata da Naomi Watts nel film del 2013 “Diana – La storia segreta di Lady D”. Nonostante gli sforzi dell’attrice, che riesce ad entrare nel personaggio, il film non ha molto successo e, in un’intervista successiva all’uscita nelle sale, viene definito dalla stessa Naomi Watts come una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se “pesante è il capo che porta la corona”, immaginate quanto possa essere pesante il capo di chi interpreta il capo che avrebbe potuto portare la corona. E non un capo qualsiasi, stiamo parlando del capo della principessa del popolo,Spencer, interpretata danel film del 2013 “– La storia segreta diD”. Nonostante gli sforzi dell’attrice, che riesce ad entrare nel personaggio, il film non ha molto successo e, in un’intervista successiva all’uscita nelle sale, viene definito dalla stessacome una ...

