(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – “L’idea del personaggio di Dru proviene dall’idea di un film che avevo scritto pre quarantena -racconta- In realtà doveva essere aliena, ci sono dei riferimenti al mondo dei Gremlins, doveva intenerire e anche esprimere una po’ di preoccupazione, come se fosse sempre in pericolo. Sonon molto soddisfatto del risultato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Axen0s : @GaetanoBresci9 a me piace tutta la musica. tranne Fedez e Rovazzi naturalmente - TV7Benevento : **Musica: Rovazzi, ''La mia felicità' fotografa ciò che viviamo senza scadere nel dramma'** (2)... - TV7Benevento : **Musica: Rovazzi, ''La mia felicità' fotografa ciò che viviamo senza scadere nel dramma'**... - RadioR101 : #R101News: un vero e proprio film con #FabioRovazzi ed #ErosRamazzotti e con diversi ospiti come #LucaWard,… - MontiFrancy82 : RT @ilpopoloveneto: “La mia felicità”: E’ online il video colossal del nuovo singolo di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti -

Ultime Notizie dalla rete : **Musica Rovazzi

E, come sempre, ad accompagnare il brano c'è un videoclip che è più un cortometraggio, interamente curato da. Il videoclip colossal vanta i cameo di Gerry Scotti e Luca Ward (tra gli altri) e ...Fabioed Eros Ramazzotti "La mia felicità"/ Nel video salviamo il mondo! Del resto non è un ... e poi il Premio Italiano dellacome miglior album e miglior gruppo. Il successo non ha ...Fabio Rovazzi, La mia felicità: il video della canzone con Eros Ramazzotti, una spy story ricca di ospiti del mondo dello spettacolo. Quando Fabio Rovazzi fa qualcosa, la fa in grande. Finalmente è ...Sono passati due anni dall'ultimo video di Fabio Rovazzi, che torna nell'estate del 2021 con il singolo La Mia Felicità in featuring con Eros Ramazzotti. E, come sempre, ad accompagnare il brano c'è ...