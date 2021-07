Musica: arriva proposta M5S per riconoscere figura professionale Dj (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La mancata riapertura delle discoteche relega i Disc Jockey (Dj) ad una delle categorie più penalizzate. Su queste figure, molte delle quali sono a tutti gli effetti artisti professionisti, già gravava l’assenza di un inquadramento giuridico, che di fatto ha comportato l’impossibilità di introdurre sussidi pubblici specifici per mitigare gli effetti negativi della pandemia. È arrivato dunque il momento di riconoscere lo status e l’attività di Dj, introducendo le adeguate tutele lavorative in modo anche da favorire il rispetto della legalità nell’organizzazione di eventi e di impedire pratiche di concorrenza sleale”. Lo dichiara ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La mancata riapertura delle discoteche relega i Disc Jockey (Dj) ad una delle categorie più penalizzate. Su queste figure, molte delle quali sono a tutti gli effetti artisti professionisti, già gravava l’assenza di un inquadramento giuridico, che di fatto ha comportato l’impossibilità di introdurre sussidi pubblici specifici per mitigare gli effetti negativi della pandemia. Èto dunque il momento dilo status e l’attività di Dj, introducendo le adeguate tutele lavorative in modo anche da favorire il rispetto della legalità nell’organizzazione di eventi e di impedire pratiche di concorrenza sleale”. Lo dichiara ...

Advertising

TV7Benevento : Musica: arriva proposta M5S per riconoscere figura professionale Dj... - Socialupmag : Dicotomia: parolona! Ma niente paura, perché il concetto del brano Pensiero Dicotomico arriva subito come la musica… - RadioR101 : #R101News: non solo l'amore per #BenAffleck, arriva anche il nuovo singolo di #JenniferLopez #CambiaElPaso ??? - AgostinoPastore : @Paolo_Bargiggia @Vivo_Azzurro @acmilan @PSG_inside Questa è musica per le mie orecchie La verità è che Donnarumma… - viverepesaro : Il Circo Paniko arriva a Gradara: acrobazie, musica dal vivo e tanta ironia -