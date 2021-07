Movida notturna senza limiti di orario, il Tar sospende l'ordinanza di Orlando (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le notti della Movida palermitana non avranno limiti di orario. Il Tar sospende l'ordinanza di Orlando a distanza di due settimane dal provvedimento di Orlando che aveva imposto a tutti i locali di ... Leggi su palermotoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le notti dellapalermitana non avrannodi. Il Tarl'dia distanza di due settimane dal provvedimento diche aveva imposto a tutti i locali di ...

Advertising

NewSicilia : Immediata la reazione del sindaco di #Palermo che ha commentato così la decisione del Tribunale #Newsicilia - PalermoToday : Movida notturna senza limiti di orario, il Tar sospende l'ordinanza di Orlando - trustinvibes : quando capirà la gente che se vado a riccione sicuramente non ci vado per il bel mare ma per la movida e la vita no… - ilGiunco : Vandali e violenza sul lungomare, l’associazione scrive al Prefetto: «Servono più controlli» - FOLLONICA – La movid… - mesupistravels : RT @GuideMarcoPolo: Madrid, non solo vita notturna. La capitale spagnola è anche molto altro, soprattutto grazie alla sua vastissima offert… -