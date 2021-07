Morto il famoso TikToker Matima Miller aka babyface s | è stato vittima di una sparatoria – VIDEO

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il suo account TikTok aveva oltre 19 milioni di “mi piace” e oltre 2,3 milioni di follower,era diventatoper alcuniin cui proponeva i suoi passi di danza, aveva solo 19 anni ed era famosissimo per la spensieratezza dei suoi. Secondo il rapporto della poliziadi unaavvenuta a Wilmington, in Delaware il 5 luglio. Leggi anche -> Da nonna a bomba sexy su TikTok, il dubbio degli utenti: “E’ la stessa persona?” Ad annunciare che ...

infoitcultura : E’ morto Richard Donner, il famoso regista americano aveva 91 anni - annadica2 : @piersticazzi Il disturbatore era stato quasi menato a Roma da un famoso staff televisivo, aveva un solo neurone e… - teneotenuit : LUTTO NELLA MUSICA: È MORTO IL FAMOSO CANTANTE - PlayStationBit : Durante il @Nacon Connetc è stato presentato a sorpresa #RoboCopRogueCity, titolo dedicato al famoso poliziotto rob… - francobus100 : Francia, morto Axel Kahn, il famoso genetista ucciso dal cancro. L'addio sui social: «La morte vincerà ma non mi fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto famoso

ilmessaggero.it

Giornalista, saggista e memorialista Angelo Del Boca,ieri, a 96 anni (era nato a Novara nel 1925), è stato uno storico documentato, coraggioso, ... È, e rimarrà,soprattutto per i quattro ...... mezzo salvato! Julianne Moore è Lisey Landon , la vedova di unscrittore interpretato da ... come se fosse già. Per questo l'autore considera La Storia di Lisey uno dei suoi libri più ...Mercoledì mattina è morto a 98 anni l’attore indiano Dilip Kumar, considerato uno dei più importanti e famosi del cinema di Bollywood. Kumar fu uno dei primi “method actor” in India, cioè un attore ...L'attore è morto all'ospedale Hinduja di Mumbai ... Perché Dilip Kumar era così famoso in India Dilip Kumar era noto soprattutto come il "Tragedy King" di Bollywood, apprezzato soprattutto ...