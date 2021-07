Morto Carlos Reutemann | pilota Ferrari nei leggendari anni ' 70

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Addio adi Formula 1 nei'70, infu compagno di squadra di Niki Lauda e Gilles Villeneuve. "Papà è partito in pace e dignità dopo aver combattuto come ...

Lutto nel mondo della Formula 1. All'età di 79 anni si è spento l'ex ferraristaReutemann, uno dei piloti più significativi della Formula 1 negli anni '70 e '80, stabilendo diversi record all'epoca prima di intraprendere la carriera politica. A comunicare la morte è stata ...Argomenti trattatiReutemann, il campione di Formula 1 èall'età di 79 anniReutemann,il campione di F1: l'annuncio della figlia CoraReutemann,il campione di ...Vice campione del mondo nel 1982, aveva corso per Brabham, Ferrari, Lotus e Williams. Finite le corse era entrato in politica, arrivando fino in Senato ...A dare l’annuncio è stata la figlia sul suo profilo Twitter. L'ex governatore della provincia argentina di Santa Fe era ricoverato in ospedale dal 21 giugno per un'emorragia ...