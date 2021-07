Mondo del commercio a lutto | colpito da un malore fatale Ciro La Marca

(Di mercoledì 7 luglio 2021) di Erika Noschesedel. È statoda unLa, il 38enne che ha perso la vita ieri pomeriggio, verso le 14.30 mentre era a bordo della sua auto sull’autostrada A30, tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione Caserta, all’altezza del km 46. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Laera alla guida della sua automobile – probabilmente per ritirare merce da rivendere nel suo negozio – quando, improvvisamente, sarebbe stato colto da un improvviso, che gli ...

Advertising

frankiehinrgmc : L’Ombelico del Mondo ?? - matteosalvinimi : SCANDALOSO! I romani e i turisti di tutto il mondo dopo aver visto Roma trasformata in uno zoo a cielo aperto, inva… - Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - Ubitennis : Tra passato e presente, le migliori accademie di tennis del mondo - Alessan26444903 : RT @BancaGenerali: ??La newsletter trimestrale dedicata al mondo del #realestate, sviluppata insieme ai nostri esperti di wealth management… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo del

Forbes Italia

... anche in termini di qualità di recuperovero senso dell'alta moda. Mi piaceva l'idea di far brillare gli occhi delle donne, sì". E luce sia. " Dopo tanta ombra calata sulmi sono sentito ...... il Paese che ha il più alto tasso di mortalità al. Mentre l' Organizzazione Mondiale della ... CINA Wuhan, torna l'incubovirus: 56 nuovi casi positivi,... COVID - 19 La variante Delta frena ...In Sardegna operano 350 Pro Loco. “Nel consuntivo del 2019 le Pro Loco sarde hanno fatturato 15 milioni di euro – dice Raffaele Sestu, presidente regionale dell’Unpli – a tanto ammontano le pezze gius ...ROMA, 07 LUG - "Pupo di zucchero", il nuovo spettacolo di Emma Dante al debutto al Pompeii Theatrum Mundi, e "L'uomo che oscurò il Re sole", ovvero Moliere, raccontato da Alessio Boni e Alessandro Qua ...