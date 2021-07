Mobilità, Neogy premiata come 'Eccellenza Italiana' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Tra i protagonisti del Premio 100 Eccellenze Italiane c'è quest'anno anche Neogy, joint venture di Alperia e del Gruppo Dolomiti Energia, realtà del settore della Mobilità elettrica a livello nazionale. La premiazione si è tenuta recentemente al Campidoglio a Roma. La finalità di 100 Eccellenze Italiane, manifestazione giunta quest'anno alla sesta edizione, è quella di premiare '100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese'. Quest'anno il riconoscimento tocca anche il settore della Mobilità elettrica, premiando la joint venture ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Tra i protagonisti del Premio 100 Eccellenze Italiane c'è quest'anno anche, joint venture di Alperia e del Gruppo Dolomiti Energia, realtà del settore dellaelettrica a livello nazionale. La premiazione si è tenuta recentemente al Campidoglio a Roma. La finalità di 100 Eccellenze Italiane, manifestazione giunta quest'anno alla sesta edizione, è quella di premiare '100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese'. Quest'anno il riconoscimento tocca anche il settore dellaelettrica, premiando la joint venture ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Neogy Presto a Baveno tre postazioni per la ricarica di auto e bici elettriche ... quale partner del progetto Interreg Mobster di mobilità elettrica per un turismo sostenibile, il Comune ha sottoscritto un protocollo con la Società NEOGY Srl che si occuperà della installazione, ...

Auto: 84 aziende altoatesine partecipano a eTestDays ... Massimo Minighini della Neogy Arl del Gruppo Alperia e i rappresentanti delle associazioni di categoria. "La tendenza internazionale punta chiaramente in direzione della mobilità elettrica e anche ...

