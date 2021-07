Ministro Giorgetti firma decreto attuativo su bonus rottamazione Tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che rende operativo il bonus rottamazione Tv, che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre... Leggi su digital-news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildello sviluppo economico Giancarlohato ilche rende operativo ilTv, che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre...

Advertising

MISE_GOV : #bonusRottamazioneTV, ministro Giorgetti firma decreto attuativo. Dopo registrazione in @CorteContiPress e pubblica… - agenzia_nova : Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che rende operativa l'ag… - Pierferdinando : RT @SenatoStampa: Ai microfoni di #SenatoTV, i contributi dei senatori @paolabinetti e @matteorenzi, del ministro Giancarlo #Giorgetti @MIS… - Tiador61 : RT @SenatoStampa: Ai microfoni di #SenatoTV, i contributi dei senatori @paolabinetti e @matteorenzi, del ministro Giancarlo #Giorgetti @MIS… - setteBIT : RT @MISE_GOV: #bonusRottamazioneTV, ministro Giorgetti firma decreto attuativo. Dopo registrazione in @CorteContiPress e pubblicazione in G… -