Milly Carlucci accoglie Raffaella Carrà durante il corteo come Magalli e Vespa (Foto) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milly Carlucci, Giancarlo Magalli, Bruno Vespa, ma non sono solo loro i colleghi che hanno accolto Raffaella Carrà nel suo ultimo viaggio, nelle soste del corteo funebre. Sono gli ultimi saluti alla regina della tv, del mondo dello spettacolo. Il corteo funebre di Raffaella Carrà inizia dalla sua casa romana con un primo lungo applauso dei vicini di casa, di chi la conosceva e non poteva non esserci. come previsto l’ultimo viaggio della Carrà tocca i punti fondamentali della sua carriera, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021), Giancarlo, Bruno, ma non sono solo loro i colleghi che hanno accoltonel suo ultimo viaggio, nelle soste delfunebre. Sono gli ultimi saluti alla regina della tv, del mondo dello spettacolo. Ilfunebre diinizia dalla sua casa romana con un primo lungo applauso dei vicini di casa, di chi la conosceva e non poteva non esserci.previsto l’ultimo viaggio dellatocca i punti fondamentali della sua carriera, ...

Advertising

milly_carlucci : Sto guardando con emozione #carrambachesorpresa su @RaiUno , sarebbe bello intitolare l'Auditorium Rai del Foro It… - milly_carlucci : Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raf… - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Milly Carlucci accoglie il feretro di Raffaella all'Auditorium del Foro Italico, la casa di Carramba e oggi di Ballando e a… - MaraudMalocchio : #ESC2022. Conducono Ale Cattelan e Milly Carlucci con Andrea Delogu e Ema Stokholma. Finale. Buio. Compare l'ologr… - AndreCardi : RT @fraversion: Milly Carlucci davanti al Foro Italico. Magalli e Vespa in Via Teulada. La Rai schierata per salutare la sua Regina. #Raf… -