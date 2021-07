Millicent Simmonds | star di A Quiet Place | protagonista della serie True Biz

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L'attricedi A, sarà laBiz, tratta dal libro scritto da Sara Novi?., ladi A, sarà laBiz, progetto tratto dal romanzo scitto da Sara Novi?. La giovane attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva dell'adattamento per il piccolo schermo che verrà ...

, la star di A Quiet Place , sarà la protagonista della serie True Biz , progetto tratto dal romanzo scitto da Sara Novi. La giovane attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva dell'adattamento per il piccolo schermo. Nel secondo capitolo dell'horror di successo A quiet place ha primeggiato nelle categorie Miglior attore non protagonista (Cillian Murphy) e Miglior attrice.