Mille dall’Italia a Wembley per la finale | le regole da seguire Comunicazione Figc

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 7 luglio 2021) In occasione delladi EURO 2020, prevista alStadium di Londra domenica 11 giugno alle ore 21, la UEFA ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo di 1000 tifosi provenientidi recarsi a Londra per assistere alla sfida conclusiva del torneo. L’iniziativa prevede comunque il rispetto di una serie di condizioni attraverso le quali poter derogare le attuali disposizioni relative alla necessaria quarantena imposte dal Governo britannico per i viaggiatori provenienti. Nello specifico i tifosi provenientipotranno rimanere nel ...