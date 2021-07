Milano, corsa al sindaco, è Bernardo l'anti Sala: 'Corriamo per vincere' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Fumata bianca (finalmente) per il centrodestra. Ieri, è arrivata l'intesa sul candidato sindaco alle amministrative, dopo mesi di nomi bruciati: Luca Bernardo, pediatra, 54 anni, che ha reso la Casa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Fumata bianca (finalmente) per il centrodestra. Ieri, è arrivata l'intesa sul candidatoalle amministrative, dopo mesi di nomi bruciati: Luca, pediatra, 54 anni, che ha reso la Casa ...

Advertising

glicineee : RT @anmustdmt: a milano regna l’umiltà comunque: - fuochi d’artificio - trombette - musica che manco in una serata di Reggaeton in perife… - sheisale4 : RT @anmustdmt: a milano regna l’umiltà comunque: - fuochi d’artificio - trombette - musica che manco in una serata di Reggaeton in perife… - anmustdmt : a milano regna l’umiltà comunque: - fuochi d’artificio - trombette - musica che manco in una serata di Reggaeton… - TristiPalate : Ciao Achraf #Hakimi, mancherai. Torna a trovarci, di quando in quando, che tanto con la tua corsa Parigi - Milano s… - RobertoCominar1 : E anche se sono passati 10 giorni sta caviglia mi duole ancora un po’. Poi sta calura non agevola di sicuro. Vabbè… -